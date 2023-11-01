Українські зірки та навіть Борис Джонсон: знаменитості озвучили назви станцій київської міської електрички

В Києві, де різко обмежили швидкісний режим для автомобілів, запустили нову зіркову озвучку для кільцевої електрички до Дня залізничника. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

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«Тепер всі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці (і не тільки) — письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі і навіть сам Борис Джонсон! Бонусом — в новій озвучці голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додані надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Борис Джонсон повернувся до журналістики і працюватиме на британському телеканалі новин.

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