«Дніпро-1» вивіз перемогу зі Львова та обійшов у таблиці «Шахтар»: відеоогляд поєдинку УПЛ

У середу, 1 листопада, після зустрічі Кубка країни «Чорноморець» — «Зоря» (4:1) в Одесі на «Арені Львів» відбувся перенесений матч української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. Матч 5-го туру

«Рух» (Львів) — «Дніпро-1» — 0:2 (Філіппов, 17, Піхальонок, 27). Юніорські склади — 3:2.

Зустріч суперників мала відбутися ще 27 серпня, але була перенесена на прохання дніпрян, які тоді ще виступали в єврокубках під керівництвом іншого тренера — Олександра Кучера.

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На матч до Львова гості прибули на чолі з Юрієм Максимовим, який після п'яти перемог поспіль змушений був із підопічними болісно капітулювати на полі «Кривбаау» (0:3). Зрозуміло, хлопці з Дніпра намагалися реабілітуватися за невдачу. Та й «Рух» не дуже був задоволений чотирма поспіль нічиїми на своєму полі, котрі входили до 13-матчевої безпрограшної серії львів'ян у рідних стінах.

Команда Пономарьова рвонула з місця в кар'єр і вже в дебюті мала три шикарні шанси засмутити віцечемпіона країни. Не забила. І поплатилася. «Дніпро-1» смітити моментами не став і вже до перерви завдяки голам Філіппова та Піхальонка вирішив долю зустрічі на свою користь — 2:0.

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Становище команд:

1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

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2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Дніпро-1» — 24 (12);

4. «Шахтар» — 21 (10);

5. «Рух» — 20 (12);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 16 (9);

8. «Колос» — 16 (12);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. ЛНЗ — 12 (12);

11. «Металіст 1925» — 12 (11);

12. «Оболонь» — 12 (12);

13. «Олександрія» — 10 (12);

14. «Зоря» — 9 (10);

15. «Верес» — 7 (11);

16. «Минай» — 5 (12).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

У 13-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Динамо» — «Шахтар» (3 листопада); ЛНЗ — «Колос» (4 листопада); «Минай» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Верес» — «Зоря» (5 листопада); «Полісся» — «Кривбас», «Дніпро-1» — «Олександрія», «Рух» — «Оболонь» (6 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» втратило очки в третьому поспіль поєдинку чемпіонату України.

Фото ФК «Рух»

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