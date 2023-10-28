«Динамо» у меншості не дотиснуло «Колос» та не може виграти третій матч поспіль: відеоогляди ігор УПЛ

У суботу, 28 жовтня, чотирма матчами стартувала ігрова програма 12 туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 12-й тур

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28 жовтня (субота)

«Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Лучкевич, 51 — Тимчик, 19). На 63-й хвилині вилучений Ванат («Динамо»). Юніорські склади — 4:3.

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«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, Караваєв, Волошин (Шапаренко, 70), Буяльський, Ванат.

Програвши два поспіль матчі, «Поліссю» (2:3) та «Дніпру-1» (0:1), динамівці їхали до Ковалівки виключно за трьома очками. І досить швидко їм вдалося вийти вперед — після прострілу з правого флангу правий захисник Тимчик, який опинився на вістрі атаки, з другої спроби переправив м'яча у ворота.

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Розвинути перевагу до перерви підопічним Мірчі Луческу не вдалося, а невдовзі після поновлення гри господарі відігралися завдяки красеню-удару Лучкевича в «дев'ятку». У середині другого тайму «Динамо» залишилося в меншості після того, як друге попередження за симуляцію отримав Ванат, при цьому «біло-сині» могли програти й виграти, але до фінального свистка надійно діяли у воротах голкіпери обох команд.

У підсумку 1:1 — «Динамо» не виграє вже три матчі поспіль. А попереду зустріч із головним подразником — поєдинок із донецьким «Шахтарем» запланований на 3 листопада.

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«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Дніпро-1» — 3:0 (Кожушко, 11, 51, Кузик, 41). На 87-й хвилині Лєднєв («Дніпро-1») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:2.

«Дніпро-1» підійшов до дніпровського дербі, маючи за плечима переможну серію із п'яти поєдинків. Але підопічні Юрія Вернидуба на своєму полі не просто дали бій, а розгромили суперника, стримавши атаки дніпрян. Також варто зазначити, що Юрій Максимов зазнав першої поразки на чолі «Дніпра-1».

«Зоря» (Луганськ) — «Полісся» (Житомир) — 0:1 (Макуана, 16). Юніорські склади — 2:2.

Сенсаційний новачок УПЛ продовжує гонитву за лідером, продовживши свою безпрограшну серію й після поєдинку проти учасника групового турніру Ліги конференцій. Єдиний гол підопічні Юрія Калитвинцева забили в середині першого тайму завдяки зусиллям конголезця Макуани, а от луганчани не можуть відзначитися в умовно домашніх поєдинках уже протягом 356 хвилин.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 26 очок (12 матчів);

2. «Полісся» — 25 (12);

3. «Шахтар» — 21 (10);

4. «Дніпро-1» — 21 (11);

5. «Рух» — 19 (10);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 16 (9);

8. «Колос» — 16 (12);

9. «Ворскла» — 13 (11);

10. «Оболонь» — 12 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (10);

12. «Олександрія» — 9 (11);

13. «Зоря» — 9 (10);

14. ЛНЗ — 9 (11);

15. «Верес» — 6 (10);

16. «Минай» — 4 (11).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»)

Також у рамках 12-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Рух» — «Олександрія» (28 жовтня); «Минай» — «Верес», ЛНЗ — «Оболонь», «Ворскла» — «Металіст 1925» (29 жовтня). Матч «Чорноморець» — «Шахтар» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у першому матчі з новим тренером програв із боєм «Барселоні» в Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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