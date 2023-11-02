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Українська ППО збила ракету ворога над Дніпропетровщиною: від падіння уламків сталася пожежа

9:49 2 листопада 2023
Пожежа від уламків ракети

В ніч на четвер, 2 листопада, російський ворог вкотре атакував Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Микола Лукашук.

«Через падіння уламків в одному з сіл району виникла пожежа. Горіла суха трава, рятувальники ліквідували вогонь», — поінформував голова ДОР.

За словами Лукашука, під час обстрілу будинки зазнали пошкоджень та руйнувань.

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«Вибито вікна у 3 приватних будинках та знищено 2 господарські споруди. Також ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав», — додав очільник облради.

Пізніше, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уламки збитоъ ракети впали у Дніпровському районі.

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«Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава — вогнеборці полум'я приборкали», — написав Лисак.

У ДСНС уточнили, що всього у селі Старі Кодаки внаслідок падіння уламків збитої ракети було пошкоджено 3 приватні будинки та знищено 2 господарчі споруди.

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Нагадаємо, напередодні пожежа виникла на Кременчуцькому НПЗ, куди влучив ворожий «шахед».

Фото t. me/dnipropetrovskaODA

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