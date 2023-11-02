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Гроші

Потрібно встигнути до 10 листопада: почався збір даних на отримання грошової допомоги — як подати заявку

11:10 2 листопада 2023
Місія Червоного Хреста

Подібно до ООН та низки інших міжнародних організацій Червоний Хрест виплачує українцям грошову допомогу, і з сьогоднішнього дня регістрація на її отримання розпочалась в Івано-Франківській області. Тобто, з 2 до 10 листопада потрібно зареєструватись в організації і стати учасником гуманітарної програми.

Про це говориться у соціальній мережі.

На грошову допомогу від Червоного Хреста можуть розраховувати ВПО, які тимчасово проживають на території Івано-Франківської об’єднаної громади з таких категорій:

  • люди з інвалідністю I та II групи,
  • батьки дітей з інвалідністю,
  • батьки-одинаки, які не отримують допомоги або аліментів,

Тим, хто хоче отримати багатоцільову грошову допомогу, знадобиться пред’явити копії документів для посвідчення особи та підтвердження статусу.

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Як отримати грошові виплати Червоного Хреста

Заявку на багатоцільову допомогу можна подати:

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  • пн — пт: з 10 до 16 години;
  • адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, буд. 21 Б.

Додаткову інформацію можна отримати, зателефонувавши до Івано-Франківського представництва Товариства Червоного Хреста України за номерами:

+38 050 687 88 17,
+38 068 176 21 70.

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Також можна написати запит на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, що матеріальну підтримку нужденних в деяких регіонах України здійснюють також вітчизняні благодійники, зокрема релігійні громади.

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