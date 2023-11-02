Потрібно встигнути до 10 листопада: почався збір даних на отримання грошової допомоги — як подати заявку

Подібно до ООН та низки інших міжнародних організацій Червоний Хрест виплачує українцям грошову допомогу, і з сьогоднішнього дня регістрація на її отримання розпочалась в Івано-Франківській області. Тобто, з 2 до 10 листопада потрібно зареєструватись в організації і стати учасником гуманітарної програми.

РЕКЛАМА

Про це говориться у соціальній мережі.

На грошову допомогу від Червоного Хреста можуть розраховувати ВПО, які тимчасово проживають на території Івано-Франківської об’єднаної громади з таких категорій:

люди з інвалідністю I та II групи,

батьки дітей з інвалідністю,

батьки-одинаки, які не отримують допомоги або аліментів,

Тим, хто хоче отримати багатоцільову грошову допомогу, знадобиться пред’явити копії документів для посвідчення особи та підтвердження статусу.

РЕКЛАМА

Як отримати грошові виплати Червоного Хреста

Заявку на багатоцільову допомогу можна подати:

РЕКЛАМА

пн — пт: з 10 до 16 години;

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, буд. 21 Б.

Додаткову інформацію можна отримати, зателефонувавши до Івано-Франківського представництва Товариства Червоного Хреста України за номерами:

+38 050 687 88 17,

+38 068 176 21 70.

РЕКЛАМА

Також можна написати запит на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, що матеріальну підтримку нужденних в деяких регіонах України здійснюють також вітчизняні благодійники, зокрема релігійні громади.

185

Читайте нас у Facebook та Instagram