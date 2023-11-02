Прикрий провал і розчарування: названо два британських авто, які не вразили ні власників, ні спеціалістів

Великобританія славиться своєю інженерною майстерністю, при цьому багато британських авто мають високу репутацію, і іноді слугують еталоном та зразком для інших виробників.

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Проте, не всі автомобілі, що випускаються у цій країні, виправдовують репутацію машин, на яких залюбки їздить Джеймс Бонд чи члени королівської сім'ї.

Так, видання Avtosota вивчило матеріали, які з'являються у спеціалізованих ЗМІ, відгуки з Мережі та статистку продажів, і назвало дві моделі, які не виправдали сподівань покупців цих англійських авто.

Rover CityRover

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Цей компактний автомобіль, розроблений у співпраці між Rover та індійським автовиробником Tata Motors, з’явився на ринках у 2003 році. Однак, незважаючи на початковий оптимізм, не вразив ані критиків, ані власників.

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Однією з головних пасток CityRover була низька якість збірки. Ця компактна модель завдовжки 382 сантиметри, оснащена 1,4-літровим двигуном потужністю близько 84 кінських сил, виявилася недостатньо міцною з точки зору довговічності. Також власники скаржилися на постійне деренчання, погане оздоблення салону та легко зношуваний інтер’єр.

Статистика продажів відображала загальне незадоволення, а мізерні показники продажів врешті-решт призвели до зняття авто з виробництва у 2005 році.

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Morris Marina

Седан був представлений компанією British Leyland у 1971 році як середньорозмірний сімейний автомобіль. Проте модель довжиною близько 426 сантиметрів страждала від низької якості збірки та проблем з надійністю.

Morris Marina

Оснащена двигунами об’ємом від 1,3 до 1,8 літра, Marina мала скромні для свого часу показники потужності, але різноманітні механічні недоліки затьмарювали будь-які потенційні можливості. Прискорення було середнім, близько 15 секунд, щоб досягти 100 км/год, що було недостатньо для автомобіля такого класу.

Паливна ефективність також викликала занепокоєння: середня витрата палива становила 9−10 літрів на 100 кілометрів, що робило його відносно неефективним для своєї епохи. А ще власники нарікали на часті поломки, корозію та погану структурну цілісність, зрештою, затаврувавши Morris Marina як транспортний засіб, якого слід уникати.

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