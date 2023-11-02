Нардепа Дубневича оголосили в міжнародний розшук: що відомо

Вищий антикорупційний суд оголосив у четвер, 2 листопада, в міжнародний розшук народного депутата України Ярослава Дубневича, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує в організації заволодіння 93 млн грн філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

РЕКЛАМА

Про це повідомляє Суспільне.

Сам обвинувачений на суд не з’явився, оскільки, за словами адвоката, перебуває за кордоном на лікуванні.

Прокурор заявляє клопотання про зміну запобіжного заходу для Дубневича. Наступне засідання відбудеться у вівторок, 14 листопада.

РЕКЛАМА

Слідство вважає, що народний депутат України разом ще з вісьмома особами організував схему, в результаті якої Філія Центр забезпечення виробництва ПАТ Укрзалізниця впродовж грудня 2015 — березня 2017 рр. здійснила процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами не у виробника, а через дві компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є народний депутат України. В результаті, філія ЦЗВ ПАТ Укрзалізниця закупила товар за суттєво завищеними цінами, внаслідок чого зазнала 93,28 млн грн збитків.

Раніше нардепа оголошували у міжнародний розшук, але у іншій справі.

РЕКЛАМА

11 жовтня повідомлялося, що НАБУ і САП повідомили про підозру Дубневичу за розкрадання газу на понад 2,1 млрд гривень.

За версією слідства, протягом 2013−2017 років депутат організував заволодіння природним газом підконтрольними йому посадовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ Львівської області.

РЕКЛАМА

Пізніше ВАКС застосував привід до Дубневича у справі УЗ. Утім виконати ухвалу не вдалося, оскільки нардеп перебуває за кордоном. Тому прокурор САП просив оголосили політика в міжнародний розшук. Антикорупційний суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, Дубневич став першим депутатом Ради дев'ятого скликання, з якого парламент зняв недоторканність та дозволив арешт.

193

Читайте нас у Facebook та Instagram