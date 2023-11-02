«Неживе, без емоцій»: мережа рознесла новий кліп Тіни Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка підігріла чутки про роман з відомим танцюристом, випустила відео на пісню «Не святі», яку презентувала ще наприкінці жовтня. Ліричний хіт про кохання написаний самою Тіною разом з музикантом Андрієм Безкровним. Продюсером та режисером відео стала також Кароль разом з Натою Курган, для якої це дебютна робота.

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«Вбивай мене ніжно, солодка отрута», — співає Тіна, сидячі під дощем у відвертому вбранні та приймаючи спокусливі пози. Час від часу у кадрі з’являються мокрі до нитки чоловіки та позують з дуже сумними поглядами. Відомо, що кліп знімався у Києві, а робота зайняла 10 годин. Весь цей час співачці прийшлось сидіти під струменями води.

«Кохати та освідчуватись важливо сьогодні, а не потім», — донесла Тіна свою думку під відео на YouTube.

Шанувальники співачки відразу відреагували на нову роботу Кароль, засипав її компліментами. Але багато хто зауважив, що у цьому кліпі Тіна «не виклалась».

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«Справа в Тіні — не виклалась, — написали у коментарях та припустили. — Може їй було холодно».

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Глядачі зауважили, що чоловіки у відео зовсім не запам’яталися та були відверто зайвими.

«…склалося враження, що тим чоловікам цікаві лише вони самі, — поділилися думками дописувачі. — Немає погляду на Тіну, немає вогника в очах, немає взаємодії… Відео б не передивлялася».

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Шанувальники відмічали, що нічого нового у кліпі не побачили, і припустили, що «Тіна вже не та».

«Тіна вже не та вся зроблена-перероблена», — написали у коментарях.

«Нічого нового, — вирішив шанувальник. — Абсолютно нудне відео. Неживе, без емоцій. Що сталося з Тіною?«

«ФАКТИ» писали, що відома співачка оголила груди заради збору для військових.

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