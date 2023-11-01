Українська співачка оголила груди заради збору для військових

Українська співачка Alina Pash, яку свого часу дискваліфікували з національного відбору з «Євробачення» через незаконне відвідування Криму, здивувала своєю відвертістю. Артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому вона позує з оголеними грудьми, стегна вона ледь прикрила рушником.

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«Не потребую костюма на Геловін. І жодних цукерок, потрібні лише донати. Посилання у сторіз», — коротко підписала допис співачка. Таким чином вона вирішила привернути увагу аудиторії, щоб зібрати кошти на рації для військових на Харківському напрямку.

Також у сторіз Аліна опублікувала коротке відео, де позує в купальнику та закликала «добити» збір.

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Фоловери неоднозначно відреагували на відвертість артистки. «Цицьки класні, а що з оком? Я так розумію, ідеї вже закінчилися. Дуже крутезне фото. Респект за відвертість!», — пишуть в коментарях.

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Варто зазначити, блогери скаржаться на те, що збори проходять дедалі складніше. Тому закликають не залишатися байдужими та допомагати військовим.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що оголена акторка Наталка Денисенко відповіла на черговий ракетний удар росіян по Україні. А танцівниця Ілона Гвоздьова зробила мамопластику та показала результат.

Фото: instagram.com/alinapash

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