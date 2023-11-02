Кількість призовників недостатня: Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні

В перший день листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не тільки звернув увагу українців на необхідність інформаційної гігієни, а й привернув увагу суспільства до потреби розширення мобілізації.

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Про це він написав у колонці для видання The Economist.

За словами Залужного, через недостатню кількість призовників, наразі немає можливості просто звільнити солдатів, які перебувають на фронті. Більш того: Залужний наголосив, що росія може завдати удару по тренувальних центрах.

Водночас Головком зауважив, що в Україні досі є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків.

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«Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію», — підкреслив головнокомандувач.

Залужний також повідомив, що в Україні запровадять «бойове стажування», яке передбачатиме направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їх бойової підготовки.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років, що повинно збільшити кількість мобілізованих. Проте закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Також розв'язати проблему нестачі військових покликаний Електронний реєстр військовозобов'язаних. Закон про такий реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року, але без повної бази щодо військовозобов'язаних. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс е-реєстру військовозобов'язаних — у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій. До того ж, у Міноборони розповідали, чи можуть «бачити» громадян без реєстру військовозобов'язаних.

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