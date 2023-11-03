Народний депутат Ніколаєнко потрапив у смертельну ДТП на Житомирщині, — ЗМІ (фото)

На Житомирщині сталася чергова смертельна автопригода за участі народного депутата України — загинула 18-річна дівчина.

Як повідомляють в МВС, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

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Фото поліції

«Водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9:45 на трасі Київ — Чоп у селі Березівці Житомирського району», — повідомляють у міністерстві.

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Фото поліції

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Призначено ряд відповідних експертиз.

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За даними джерел «Української правди», за кермом автівки перебував народний депутата від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко. Він їхав разом із дружиною.

Нагадаємо, що влітку у ДТП попала автівка, в якій їхав народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Копиленко.

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Фото поліції

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