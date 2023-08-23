Останні дні багаті на погані новини, що стосуються дорожньо-транспортних пригод. Так, напередодні на Вінничині у ДТП загинули 12 людей, у тому числій й шестеро дітей.

Тим часом рух «Чесно» повідомляє, що в лікарню потрапив народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Копиленко. Відомо, що він не перебував за кермом автівки, що потрапила у ДТП.

Фото поліції

Фото поліції

Як повідомляють в поліції Львівщини, на автодорозі Київ — Чоп зіткнулися автомобілі «Тойота Кемрі», яким керував 36-річний житель Ужгорода, «Кіа Спортейдж» під керуванням 23-річнох мешканки Волинської області та «Тойота РАВ 4», за кермом якого перебував 42- річний мешканець Червоноградського району.

Фото поліції

Фото поліції

«Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62- річний пасажир „Тойоти Кемрі“ та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років — пасажири „Кіа Спортейдж“. Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики», — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання правової кваліфікації події, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Парламентар пройшов у Верховну Раду під номером 135 партійного списку «слуг народу». У жовтні минулого року став заступником голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, звільнившись від обов’язків члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, що минулої осені в окупованому Криму в ДТП загинув колишній нардеп-колаборант Олексій Ременюк, який тікав від місцевих «правоохоронців» та врізався у вантажівку.

А навесні цього року в ДБР повідомляли, що на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська автомобіль, за кермом якого був народний депутат Володимир Гевко, збив пішохода.

Фото «Чесно»

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