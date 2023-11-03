Артснаряди, ракетні установки та балістичні ракети: з Північної Кореї до рф здійснено близько 10 постачань зброї

Південнокорейські чиновники повідомили, що Північна Корея збільшує обсяги постачання зброї та боєприпасів до росії та, як повідомляється, на сьогодні доставила понад мільйон артилерійських снарядів. Південнокорейський законодавець Ю Санґ-Бум заявив журналістам, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила: з серпня 2023 року з Північної Кореї до росії було здійснено близько 10 постачань зброї загальною кількістю близько мільйона артилерійських снарядів, повідомляє Інститут вивчення війни.

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Санґ-Бум додав, що Північна Корея також відправила до росії радників, які консультуватимуть росіян щодо застосування цих боєприпасів. Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що, за оцінками південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів, Північна Корея відправила близько 2000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами зі свого північно-східного порту Раджин до Владивостока на Далекому Сході росії. За оцінками Yonhap, ці контейнери можуть перевозити 200 000 122-мм артилерійських снарядів або понад мільйон 152-мм снарядів. Yonhap повідомило, що Північна Корея, можливо, також постачала в росію іншу зброю, в тому числі боєприпаси для танків серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети та, можливо, балістичні ракети малої дальності.

Високопоставлений південнокорейський військовий чиновник зазначив, що північнокорейська морська торгівля з росією зросла в серпні перед поїздкою північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до рф у вересні. Чиновник також додав, що росія може розглянути можливість надання Північній Кореї технологічної підтримки у створенні військових супутників, ядерної зброї, винищувачів і систем протиповітряної оборони. Як повідомляєYonhap, південнокорейські чиновники вважають, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску супутника спостереження після двох попередніх невдалих спроб і не виключено, що Пхеньян прагне розширити свої військово-технологічні відносини з кремлем в обмін на боєприпаси.

Нагадаємо, у липні Кім Чен Ин особисто показав шойгу нові балістичні ракети та дрони.

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