«Знайти цих скотів та покарати»: директорка Школи леді Тетяна Мокріді мимоволі стала учасницею афери

Директорка Школи леді Тетяна Мокріді стала жертвою аферистів.

На своїй сторінці у соцмережах вона попередила по злам її сторінки у Telegram, звідки шахраї почали надсилати повідомлення її друзям та знайомим з проханням позичити гроші від «Мокріді Тетяни», «від дружини Безсмертного» і продовжують це робити.

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«Мені навіть телефонували колишні перші особи держави з питанням, що трапилося? Чи мені потрібна допомога? Дійсно, потрібна допомога: знайти цих скотів і покарати. До Кіберполіції не достукатися. Написати фізично заяву в Києві я не можу. Звернення на сайті вимагає всіх персональних даних, чого я просто боюся вже (бракує тільки групи крові). Прохання до тих, до кого прийшли від „мене“ повідомлення, кинути скріни вашої переписки», — пише вона.

В коментарі їй перекинули кілька скрінів спілкування з шахраями.

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Тетяна Мокріді попереджає, що у Telegram на її повідомлення щодо зламу сторінки також не відреагували. Аккаунт їй наразі недоступний.

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«Сподіваюсь, що хтось колись переламає ноги цим ідіотам», — додала вона та виклала у Faceboor картку аферистів sportbank «Таскомбанку», попереджаючи знайомих.

До речі, напередодні про фейковий аккаунт у Telegram попереджав і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Невідомі, використовуючи його ім'я, надсилають особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями, «дискредитуючого та провокаційного характеру».

Фото Pixabay

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