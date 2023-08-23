Хліб з помідорами та часником по-каталонськи: простий рецепт від Тетяни Мокріді
Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше поділилася рецептом запеченого гарбуза із прованськими травами, розповіла в Instagram, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи.
«Почався сезон помідорів. Ловіть простий рецепт. Pan con tomate — це хліб з помідорами і часником по-каталонськи. Наче інгрідієнти такі ж, як при приготуванні брускет, але смак інший», — написала вона.
Інгрідієнти:
— чіабата (можна і інший білий хліб)
- 2 томати середнього розміру
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. оливкової олії
- 2 гілочки петрушки
- сіль і перець до смаку
Приготування:
1. Хліб розріжтеі і обсмажте на пательні без олії.
2. Томати помийте і потріть на буряковій тертці.
3. Почистіть 2 зубчики часнику і дрібно- дрібно порубайте.
4. Викладіть терті томати на хліб.
5. Посипте подрібненими часником і петрушкою.
6. Полийте олією.
7. Посоліть і поперчіть за смаком.
Раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати хлібний салат із томатами, а також, як приготувати повністю натуральний кетчуп.179