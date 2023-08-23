37.16 / 37.96 40.54 / 41.45
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хліб з помідорами та часником по-каталонськи: простий рецепт від Тетяни Мокріді

16:40 23 серпня 2023
Хліб з помідорами та часником по-каталонськи

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше поділилася рецептом запеченого гарбуза із прованськими травами, розповіла в Instagram, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи.

«Почався сезон помідорів. Ловіть простий рецепт. Pan con tomate — це хліб з помідорами і часником по-каталонськи. Наче інгрідієнти такі ж, як при приготуванні брускет, але смак інший», — написала вона.

Інгрідієнти:

— чіабата (можна і інший білий хліб)
- 2 томати середнього розміру
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. оливкової олії
- 2 гілочки петрушки
- сіль і перець до смаку

Приготування:

1. Хліб розріжтеі і обсмажте на пательні без олії.

2. Томати помийте і потріть на буряковій тертці.

3. Почистіть 2 зубчики часнику і дрібно- дрібно порубайте.

4. Викладіть терті томати на хліб.

5. Посипте подрібненими часником і петрушкою.

6. Полийте олією.

7. Посоліть і поперчіть за смаком.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати хлібний салат із томатами, а також, як приготувати повністю натуральний кетчуп.

179

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Овнам знадобиться винахідливість, Терезам — спокій, Козерогам — хитрість: гороскоп на 23 серпня 2023 року

Слідчі дії поліції

«Вартість» послуги становила 7,5 тисячі доларів: на Київщині розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку

Злата Огнєвіч та Євген Клопотенко

«Вони точно разом!»: мережа обговорює коханого Злати Огнєвіч

Зміїний

Українські військові катери підбили російський літак поблизу Зміїного: подробиці ГУР (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту