Хліб з помідорами та часником по-каталонськи: простий рецепт від Тетяни Мокріді

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше поділилася рецептом запеченого гарбуза із прованськими травами, розповіла в Instagram, як приготувати хліб з помідорами по-каталонськи.

«Почався сезон помідорів. Ловіть простий рецепт. Pan con tomate — це хліб з помідорами і часником по-каталонськи. Наче інгрідієнти такі ж, як при приготуванні брускет, але смак інший», — написала вона.

Інгрідієнти: — чіабата (можна і інший білий хліб)

- 2 томати середнього розміру

- 2 зубчики часнику

- 1 ст. л. оливкової олії

- 2 гілочки петрушки

- сіль і перець до смаку Приготування: 1. Хліб розріжтеі і обсмажте на пательні без олії. 2. Томати помийте і потріть на буряковій тертці. 3. Почистіть 2 зубчики часнику і дрібно- дрібно порубайте. 4. Викладіть терті томати на хліб. 5. Посипте подрібненими часником і петрушкою. 6. Полийте олією. 7. Посоліть і поперчіть за смаком.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати хлібний салат із томатами, а також, як приготувати повністю натуральний кетчуп.

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