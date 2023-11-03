«Найстрашніше, що могло статися»: нардеп Ніколаєнко підтвердив свою участь у смертельній ДТП

Народний депутат України Андрій Ніколаєнко підтвердив інформацію про смертельну ДТП, учасником якої він став на Житомирщині.

«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ… Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи», — повідомив він на своїй сторінці у соцмережах та додав, що був за кермом тверезим, не порушував правил дорожнього руху, але трагедії уникнути не вдалося.

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«Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач — це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…» — пише Ніколаєнко.

У ДБР, яке розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата, зазначають, що наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України.

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" Подія трапилась на трасі Київ — Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Неповнолітня дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у смертельну ДТП попав народний депутат України Володимир Гевко. На автодорозі сполученням Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селищі Золочівського району його автомобіль збив пішохода поза межами нерегульованого пішохідного переходу.

Фото поліції

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