На київському Хрещатику намагалися пограбувати дітей-волонтерів, які збирали пожертвування для ЗСУ (фото)

В Києві, де нещодавно невідомі розстріляли автомобіль адвоката, на Хрещатику чоловік намагався пограбувати 12-річну дівчинку. Шевченківський районний суд столиці виніс йому вирок. Про це повідомили в поліції Києва.

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«Порушник помітив маленьких волонтерів, які грали на музичних інструментах задля підтримки ЗСУ, прослідкував за ними та намагався зірвати з плеча малолітньої рюкзак, у якому були зібрані гроші. Тепер за скоєне зловмисник наступні 6 років та 8 місяців проведе за ґратами. У вересні минулого року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий намагався пограбувати малолітню дівчинку на вулиці Хрещатик. Тоді, на місці працювала слідчо-оперативна група та дільничні офіцери поліції», — йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці встановили, що діти у центрі міста грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку ЗСУ.

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«У той час їх помітив чоловік, а після вирішив прослідкувати за ними. Підійшовши до 12-річної дівчинки, нападник намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були зібрані кошти. Однак його дії помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали нам», — додав він.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — замах на скоєння грабежу у період воєнного стану. Згодом скерували до суду обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження.

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«Під час судового розгляду чоловік свою провину в інкримінованому злочині визнав частково. Зокрема він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину. Вироком Шевченківського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», раніше правоохоронці викрили кримінальників з Житомирщини, які налагодили продаж автомобілів-примар для ЗСУ.

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