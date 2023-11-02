У Києві невідомі розстріляли автомобіль адвоката, їх розшукує поліція

У Шевченківському районі Києва сьогодні вдень була стрілянина — невідомі розстріляли машину адвоката.

Про це повідомили в столичній поліції.

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Оглянувши транспортний засіб, поліцейські виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу.



Стрілка ще не затримали. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи з метою затримання осіб, причетних до цього злочину.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

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Нагадаємо, 12 жовтня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина на блокпосту — військовослужбовець вистрелив у колеса автомобіля, водій якого не зупинив на вимогу.

Раніше у столиці затримали озброєного чоловіка, який закрився у приміщенні офісу та влаштував стрілянину.

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