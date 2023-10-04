Кримінальники з Житомирщини налагодили продаж автомобілів-примар для ЗСУ: постраждалих десятки (фото, відео)

В Україні триває боротьба з шахрайством. Нацполіція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для ЗСУ. Про це повідомили у відомстві.

«Два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входило ще 6 осіб „з волі“. Аби „заробити“, фігуранти розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автівок, і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали. Серед потерпілих від дій шахраїв — військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування було встановлено, що фігуранти обіцяли авто за цінами, що були нижчими за ринкові, а також завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.

«Зокрема у телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою в оголошенні, зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто „зламався“ — і знадобилися кошти на його „ремонт“. У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини», — повідомили в поліції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто, а також про те, що на Вінничині шахраї вкрали автомобілі для ЗСУ на мільйони гривень.

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