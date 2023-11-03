«Летів» зі швидкістю 160 кілометрів на годину: стали відомі нові подробиці ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

За 40 хвилин до смертельної ДТП, в результаті якої загинула 18-річна дівчина, автомобіль, за кермом якого був народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко, перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень. Це з’ясували журналісти жуналісти проекту «Схеми» за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС, передає Радіо Свобода.

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Згідно з постановою із сервісу МВС, на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину. Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль пізніше, в момент скоєння ДТП. Журналісти «Схем» також з’ясували, що Mercedes-Benz, яким керував Ніколаєнко, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич, який вона набула у власність у вересні 2023 року.

За даними сервісу МВС, о 9:03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат Ніколаєнко на автівці Mercedes-Benz GLE 300D рухався трасою Київ-Чоп в районі села Новогородецьке під Житомиром — вона становила 165 км/год. При цьому радар системи МВС зафіксував дещо нижчу швидкість — 162 км/год. За даними сервісу, на цій ділянці траси допустима швидкість — 110 км/год. Таким чином, народний депутат перевищив швидкість на 52−55 км/год.

Смертельна ДТП за участі нардепа, за повідомленням Нацполіції, сталася пізніше — близько 9:45 у селі Березівка Житомирської області — за 63 км від місця, де система фіксації порушень згенерувала штраф Ніколаєнку за перевищення швидкості.

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Усього, починаючи з квітня 2023 року, за цим автомобілем відповідно до сервісу МВС зафіксовано 9 випадків порушення режиму швидкості.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний депутат України Андрій Ніколаєнко підтвердив інформацію про смертельну ДТП, учасником якої він став на Житомирщині. Він зазначив, що був тверезим та не порушував правил дорожнього руху.

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