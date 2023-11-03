Забудьте про СТО: експерти назвали топ-10 автомобілів, власникам яких можна «не паритися»

В Німеччині, автомобілі якої відомі своєю якістю, було проведене дослідження, в якому було визначено 10 найкращих автомобілів, яким найрідше потрібно відвідувати станцію технічного обслуговування. Воно було проведено шляхом вивчення майже 10 мільйонів перевірок транспортних засобів у період з липня 2021 року до червня 2022 року. Про це пише Ampercar.

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Результати були засновані на кількості експлуатаційних дефектів, виявлених під час цих перевірок, причому нижчий рівень дефектів вказує на більш надійні автомобілі.

Основні перевірки у Німеччині проводять такі організації, як TÜV, які надали дані для звіту за 2023 рік.

Ось ТОП-10 автомобілів, які найрідше потребують обслуговування за результатами дослідження:

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• Mercedes-Benz GLC;

• Genesis G70;

• Mercedes-Benz B-Class;

• Lexus IS;

• Porsche 911;

• Мазда СХ-30;

• Audi Q5;

• Сузукі Вітара;

• Toyota RAV4;

• Kia Rio.

Моделі Mercedes-Benz очолюють рейтинг, що є значним показником надійності бренду. Toyota та Lexus також двічі були включені до рейтингу, що ще раз підтверджує якість їхніх автомобілів та їхню орієнтацію на задоволення потреб клієнтів.

Це дослідження є цінним для потенційних покупців автомобілів, які шукають якісні та надійні автомобілі.

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Результати німецького дослідження дають цінну інформацію потенційним покупцям автомобілів, яким потрібні надійні автомобілі, які не потребують особливого догляду. Той факт, що моделі Mercedes-Benz домінують у списку, наголошує на прихильності бренду до виробництва надійних автомобілів.

Крім того, включення моделей Toyota і Lexus ще раз підкреслює їхню репутацію виробників високоякісних автомобілів та задоволення потреб клієнтів.

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Надійність є ключовим фактором для покупців автомобілів, і ці результати можуть допомогти людям вибрати автомобілі, які з меншою ймовірністю вимагатимуть частих відвідувань станції технічного обслуговування, що зрештою заощадить як час, так і гроші.

Раніше «ФАКТИ» писали про рейтинг найнадійніших автомобілів Mercedes-Benz та Lexus, а також назвали ТОП-9 моделей найбільш економних седанів в Україні.

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