Собак та кішок перерахують: в Україні створили електронний реєстр домашніх тварин

В Україні, у столиці якої нещодавно запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин, Кабінет міністрів прийняв постанову про створення в країні Єдиного державного реєстру свійських тварин. Йдеться про собак і котів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Наголошується, що тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані будуть міститися в електронному реєстрі.

У Мінцифри уточнили, що це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

«Проект створено з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та здійснюється за участю Міністерства цифрової трансформації України», — додали насамкінець.

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Як писали «ФАКТИ», раніше експерти визначили топ-10 найрозумніших кішок і розповіли, чому так корисно прасувати собак.

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