Учені розповіли, чому так корисно гладити собак

Нікому не потрібно говорити, що погладжування собаки може покращити ваш день — але все більше досліджень свідчать, що це також може бути корисним для вашого здоров'я. Нова галузь наукових досліджень показує, що навіть короткий позитивний досвід спілкування з найкращим другом людини може мати довготривалий вплив, знижуючи рівень гормонів стресу та підвищуючи рівень того, що фахівці іноді називають «гормоном любові». Українцям про все це відомо дуже добре, адже психологи радять малювати котиків та обійматися з домашніми улюбленцями — це допомагає дітям і дорослим впоратися зі стресом через війну.

Насправді, з'являється все більше доказів того, що навіть короткі моменти спілкування з добрим собакою можуть допомогти людям краще мислити. Двічі на тиждень короткі зустрічі школярів з собаками допомагають покращити навички мислення та концентрацію уваги — позитивні ефекти, які, як виявили дослідники, зберігаються протягом декількох місяців поспіль, пише Daily Mail.

«Я думаю, що можна з упевненістю сказати, що тварини корисні для нашого психічного та фізичного здоров'я, — сказала в інтерв'ю Національному громадському радіо професор психіатрії Ненсі Джі, директор Центру взаємодії людини і тварини в Університеті Співдружності Вірджинії. — Ми бачимо дуже хороші результати».

Однак Ненсі Джі додає, що домашні тварини — не панацея, і що багато собак-терапевтів, які використовуються в дослідженнях її групи, були спеціально відібрані за їхню гарну поведінку, доброзичливість і готовність виконувати вказівки. Крім того, не кожна людина любить собак, чи то через алергію, чи просто через особисті уподобання. Але для людей, які дійсно розуміють це, які з задоволенням спілкуються з тваринами, це може мати велике значення.

Минулого року команда медичних дослідників і психологів з Австралії проаналізувала 129 рецензованих досліджень взаємодії людини і собаки і виявила, що більше половини цих досліджень вимірювали позитивні фізіологічні зміни в тілі та свідомості людей. Зокрема, ці дослідження показали, що рівень гормону стресу кортизолу різко знижується у людей, які просто насолоджувалися спілкуванням з собакою від 5 до 20 хвилин.

За словами дослідників, не має значення, чи це був їхній домашній улюбленець, чи чийсь інший. Австралійська команда також знайшла широкий науковий консенсус щодо того, що взаємодія людини і собаки збільшує «варіабельність серцевого ритму», зміни в серцебитті людей, які виявилися хорошим показником загального поліпшення стану здоров'я. Вища «варіабельність серцевого ритму», на думку медичних експертів, пов'язана зі збільшенням швидкості розслаблення, в той час як нижча варіабельність пов'язана з діагнозом депресії та вищим ризиком смертельних серцевих захворювань.

Команда досліджувала вплив короткої взаємодії між молодшими школярами, кожному з яких близько восьми-дев'яти років, і собаками, які відвідували їхній клас близько двох разів на тиждень. Вчені виявили, що учні, які протягом тижня гралися з собаками, мали нижчий рівень стресу та покращили «виконавче функціонування», тобто їхні навички міркування та здатність зосереджуватися стали помітно кращими. І ці когнітивні переваги не зникали з часом.

Загалом, Американська асоціація серця виявила, що життя з собакою зменшує ймовірність смерті — в цілому — на 24 відсотки і знижує ризик смерті від серцевого нападу на 31 відсоток. За словами Меган Мюллер, професора психології з Університету Тафтса, одна з причин, чому собаки так добре знімають стрес і покращують концентрацію уваги у людей, полягає в тому, що вони самі вміють жити сьогоднішнім днем. Вони не згадують про те, що сталося з ними раніше.

«ФАКТИ» повідомляли, що українцю під час вторгнення довелося заради порятунку добиратися 40 км пішки до Києва, але своїх собак не кинув і навіть ніс половину шляху.

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