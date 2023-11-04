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Крутіше за чебуреки: блогерка-красуня показала, як готувати кримськотатарські янтики

14:05 4 листопада 2023
янтики

Українська фудблогерка Alina Foodee, яка щедро ділиться своїми секретами легкої випічки, розповіла, як правильно приготувати кримські янтики.

Янтики — одна з основних національних страв кримськотатарської кухні.

Це пиріжок з прісного тіста з баранячим фаршем та гострими приправами, засмажений на сковороді, на відміну від чебурека, без жиру.

Янтики

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Інгредієнти:

Борошно 320−340 г
Сіль — 0,5 ч.л.
Рослинна олія — 2 ст.л.
Окріп — 200 мл (дуже гаряча вода)
Фарш — 400 г
Цибуля велика — 1 шт.
Сіль — 0,5 ч.л.
Чорний мелений перець — за смаком
Вершкове масло — 40 г

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Приготування:

Для приготування янтика з борошна, води та кухонної солі замішують круте тісто, витримують 30 хвилин й розкочують до товщини 2 мм.

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З тіста вирізають кола, змащують краї яйцем, але в середину кладуть фарш. Один край загинають, надаючи чебуреку форму півмісяця.

Для фаршу жирну баранину очищають від кісток й сухожиль, потім разом зі смаженою цибулею пропускають через м'ясорубку, додаючи сіль, перець, воду і все це добре перемішують.

Жарять без жиру. Готовий гарячий янтик змащують вершковим маслом з двох сторін.


Про те, як приготувати салат з кальмаром, рисом та маслинами, читайте у Книзі рецептів «ФАКТІВ».

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