Крутіше за чебуреки: блогерка-красуня показала, як готувати кримськотатарські янтики
Українська фудблогерка Alina Foodee, яка щедро ділиться своїми секретами легкої випічки, розповіла, як правильно приготувати кримські янтики.
Янтики — одна з основних національних страв кримськотатарської кухні.
Це пиріжок з прісного тіста з баранячим фаршем та гострими приправами, засмажений на сковороді, на відміну від чебурека, без жиру.
Янтики
Інгредієнти:
Борошно 320−340 г
Сіль — 0,5 ч.л.
Рослинна олія — 2 ст.л.
Окріп — 200 мл (дуже гаряча вода)
Фарш — 400 г
Цибуля велика — 1 шт.
Сіль — 0,5 ч.л.
Чорний мелений перець — за смаком
Вершкове масло — 40 г
Приготування:
Для приготування янтика з борошна, води та кухонної солі замішують круте тісто, витримують 30 хвилин й розкочують до товщини 2 мм.
З тіста вирізають кола, змащують краї яйцем, але в середину кладуть фарш. Один край загинають, надаючи чебуреку форму півмісяця.
Для фаршу жирну баранину очищають від кісток й сухожиль, потім разом зі смаженою цибулею пропускають через м'ясорубку, додаючи сіль, перець, воду і все це добре перемішують.
Жарять без жиру. Готовий гарячий янтик змащують вершковим маслом з двох сторін.
Про те, як приготувати салат з кальмаром, рисом та маслинами, читайте у Книзі рецептів «ФАКТІВ».120