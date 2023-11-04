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Салат з кальмаром, рисом та маслинами: справжній новорічний шедевр смаку

9:45 4 листопада 2023
салат

До Нового року ще досить багато часу, а господині вже починають підготовку — шукають рецепти цікавих салатів, які прикрасять святковий стіл.

Одним з таких може бути салат з кальмаром, рисом і маслинами. Кулінари вважають його шедевром смаку, де морські аромати поєднуються з легким рисом.

«Цей смачний салат поєднує в собі ніжність кальмару, легкість рису та солодку гіркоту маслин», — пише smachno.

Готується такий салат дуже просто й не потребує багато часу і зусиль.

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Салат з кальмаром, рисом і маслинами

Інгредієнти:

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Кальмари консервовані 100 г
Рис 100 г
Маслини 8 шт.
Каперси 100 г
Перець до смаку
Часник 2 зубки
Сіль до смаку
Кріп до смаку

Приготування:

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Рис варити у підсоленій воді до готовності. Відкинути на друшляк й промити гарячою кип'яченою водою.

Маслини різати вздовж на чотири частини. Нарізати каперси.

Часник дрібно нарізати.

Кальмари відокремити від рідини та розім'яти виделкою на дрібні шматочки.

Всі продукти перемішати, додати перець та полити соусом від кальмарів. Салат прикрасити зеленню кропу.

Так можна приготувати схожий салатик.



Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Святковий», а також розповідали, як приготувати хіт жовтня — вітамінний салат.

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