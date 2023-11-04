Без військового квитка МСЕК не пройдеш: адвокат пояснив, що з цією вимогою МОЗ не так

Міністерство охорони здоров'я зарахувало військовий квиток до переліку необхідних документів для проходження медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності. Адвокат Роман Сімутін вважає, що ця вимога безпідставна:

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«При зверненні до МСЕК необхідно мати документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Здавалося б, все логічно. Але підступ заховався в переліку документів, який подається. Так, зокрема, крім паспорта, направлення та медичної документації, ви також повинні надати ще й військовий квиток або тимчасове посвідчення. На законодавчому рівні відсутня норма про обов’язковість пред’явлення військового квитка для МСЕК. Зокрема, пунктом 15 Положення «Питання медико-соціальної експертизи» визначено, що «огляд осіб проводять за направленням, після пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу». В чому підступ? А в тому, що критерії, за якими можна встановити, наприклад, 3 групу інвалідності по МСЕК, на ВЛК визначатимуться як «придатність або обмежена придатність». І маючи фактично право на відстрочку від мобілізації, «де юре» ви її отримати не зможете, бо вам не дадуть пройти МСЕК внаслідок відсутності військового квитка".

Тому вимога пред'являти МСЕК військовий квиток, вважає Сімутін, — повністю безпідставна. А якщо комісія впирається, то вимагайте від неї посилань на чинне законодавство та письмову відмову й оскаржуйте до МОЗ і суду.

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