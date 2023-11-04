«Люблю кожну частину себе»: Дженніфер Лопес пояснила, в чому різниця між її минулими романами та шлюбом з Аффлеком

Дженніфер Лопес, яка нещодавно порадувала шанувальників колекцією фото в сексуальній білизні, зізналася, що, озирнувшись на свій особистий та професійний шлях, дійшла висновку, що все це — частина того, ким вона є зараз.

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Акторка відкрито говорить про велику різницю між її шлюбом з Беном Аффлеком та її минулими романтичними стосунками. 54-річна співачка та 51-річний актор відомі тим, що відкрито говорять про своє кохання одне до одного, після того, як у 2021 році відновили роман і одружилися влітку 2022 року.

Під час нещодавнього інтерв'ю для Vogue зірка розповіла, що між ними є важлива різниця, маючи на увазі те, як вона почувається поруч із Беном і як вона змогла стати з ним кращою версією самої себе.

«Бен хоче, щоб я розуміла свою цінність і знала свою вартість, — пояснила вона. — Я відчуваю себе ще більш розслаблено і комфортно, що змушує мене відчувати себе ще більш прекрасною, ніж я коли-небудь відчувала з кимось іншим. Я нарешті досягла того моменту у своєму житті, коли я беззастережно люблю кожну частину себе».

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«Кожна частина мене, моє тіло, мій голос, мій вибір, навіть мої помилки. Все це зробило мене тією, ким я є, і привело мене туди, де я є сьогодні», — додала зірка.

Нагадаємо, пара потрапила в заголовки газет у 2021 році, коли їх вперше сфотографували разом після розриву стосунків і заручин у 2004 році. Опісля Бен був одружений з Дженніфер Гарнер з 2005 по 2018 рік, а Дженніфер вийшла заміж за Марка Ентоні у 2004, розлучилася з ним у 2014-му. Потім вона заручилася з Алексом Родрігесом у березні 2014 року, але пара розійшлася у квітні 2021 року.

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