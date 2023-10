Дженніфер Лопес презентувала свою нову колекцію сліпучими фото в сексуальній білизні

Співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка хоче врятувати шлюб з Беном Аффлеком, чуттєво презентувала свою нову колекцію нижньої білизни, яку вона розробила у співпраці з Intimissimi. 54-річна артистка продемонструвала свою ефектну фігуру в мереживній білизні нюдових відтінків, вишукано прикрашеній кришталевими штрихами, на серії фотографій, які змусили її шанувальників затамувати подих.

«Представляю мою колекцію @IntimissimiOfficial THIS IS ME… NOW від Верони до Голлівуду, зроблену з любов'ю», — так підписала Дженіфер світлини фотографа Нормана Жана Роя.

Як повідомляє Page Six, співачка сказала: «Білизна є глибоко інтимною — це обійми, які дають можливість почуватися вільною і красивою».

У Intimissimi розповіли, що колекція є частиною перших дизайнів Джей Ло та її однойменного альбому, який «заглиблюється в її глибоку трансформаційну подорож особистого розвитку».

Пресреліз також проливає світло на деякі приховані сенси, які Джей Ло обрала для своєї колекції. Серед них — талісман колібрі, який уособлює «удачу, стійкість і яскраву енергію» і «має для неї глибоке значення». Вона також носила нефритово-зелений відтінок, посилаючись на свій улюблений колір, а її чоловік Бен Аффлек навіть зробив їй пропозицію руки й серця, подарувавши надзвичайно рідкісну обручку з зеленим діамантом.

«Я завжди кажу, що зелений — мій щасливий колір. Можливо, ви можете згадати якусь зелену сукню. Я зрозуміла, що в моєму житті було багато моментів, коли в зеленому одязі відбувалися дивовижні речі», — розповіла Лопес в одному з інтерв’ю.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що бурхливий шлюб Бена Аффлека та Дженніфер Лопес тримається лише завдяки сімейній терапії.

