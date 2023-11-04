Забирав машини у сусідів та віддавав окупантам: винесено вирок ще одному колаборанту з Харківщини

В Україні винесено вирок черговому колаборанту. Так, Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у пособництві державі-агресору. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачуваний раніше проблем із законом не мав, виховує 7-річну дитину. З 24 лютого по 6 травня 2022 року село Циркуни Харківської області було окуповане російською армією. Весь цей час чоловік забезпечував військовослужбовців рф харчовими продуктами, генератором, водяною помпою та надавав інформацію щодо будинків місцевих мешканців, де є матеріальні цінності, запаси палива. Крім цього, він надав окупантам відомості щодо характеру та особливостей місцевості, щоби ті могли добре у ній орієнтуватись. Колаборант передав окупантам ключі від чужого автомобіля та допомагав завести без ключів ще дві інші машини, які потім використовувались для власних потреб військовими рф.

Допитаний у судовому засіданні підсудний винуватим себе у скоєні злочину не визнав. Мовляв, після окупації він дійсно мешкав у селі Циркуни, але з військовими не спілкувався, в одному транспорті з ними не пересувався. Чоловік додав, що це свідки по справі співпрацювали із воєнними рф, саме тому й оговорюють його. Він додав, що під час війни втратив житло, де проживав зі своїми батьками, а також у дружини із-за хвилювання сталося переривання вагітності, внаслідок чого він не може добре ставитися до окупантів.

Проте заслухавши односельців обвинувачуваного, суду стало відомо, що чоловік раніше займався купівлею-продажем авто. Тому й заводив машини, аби російські солдати могли на них їздити. Крім того, чоловік брав машини для ворогів навіть у сусідів, а хто відмовлявся — погрожував. Бачили також люди, як колаборант їздив із командиром рф на «Жигулях», де на задньому склі та дверях була літера «Z», він привіз військовим 4−5 мішків картоплі.

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Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років 6 місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 12 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що суд ухвалив вирок агенту ФСБ, який наводив російські ракети на Нікополь. А колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову висунули в Україні нове звинувачення.

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