Закликав судити бійців «Азова»: на Прикарпатті винесено вирок колаборанту

На Прикарпатті засудили зрадника України. Івано-Франківський міський суд визнав чоловіка винним у поширенні матеріалів, які виправдують та заперечують збройну агресію рф проти України. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

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Обвинувачуваний — уродженець Псковської області російської федерації, проте громадянство в нього українське. Згідно з матеріалами справи, чоловік створив у соціальній мережі «ВКонтакте» обліковий запис та розпочав адмініструвати спільноту, де 6 235 підписників.

У травні 2022 року він, бувши прихильником встановлення контролю російської федерації над політичними та економічними процесами в Україні, взявся поширювати у спільноті «Zа русификацию западной Украины» матеріали. У них лунали виправдовування та заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України.

Наприклад, він поширював текст із закликом судити українських полонених з «Азову» показовим народним судом у Донецьку «за злочини на території «днр»: «Не знаю, какие планы относительно этих подонков у МО ДНР и России, но лично мне хотелось бы, чтобы этих тварей судили показательным открытым народным судом в Донецке…»

Допитаний на судовому засіданні чоловік повністю визнав себе винуватим. Після того заявив, що переосмислив своє ставлення до збройної агресії рф проти України та вважає її неправомірною. Додав, що вчинив неправильно, йому дуже прикро за свою поведінку та вчинок.

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Служителі Феміди призначили чоловіку покарання — позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. Обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишили без змін. Крім того, обвинувачуваний повинен сплатити за судові експертизи державі — 13 860 гривень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Геннадій Герман на початку вторгнення рф створив групу у месенджері «Вайбер» та вимагав від підлеглих звітувати по кожному району щодо влучань і жертв. Усю інформацію Герман передавав російському агенту.

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