Добалакався: експрем'єру Азарову висунули в Україні нове звинувачення

В Україні триває боротьба з колаборантами. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому прем’єр-міністру України повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111−1, ч. 3 ст. 436−2 КК України). Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За даними слідства, експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа і мережу Інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією. Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. Шляхом просування російських наративів, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави», — йдеться у повідомленні.

У цих відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та медіапорталах російських ЗМІ, колишній прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України. Також він висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

«Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, „попередивши цю трагедію“ та називає події в Бучі „фейком“. Факти протиправної діяльності підозрюваного підтверджуються, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ», — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

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У повідомленні не вказується ім’я колишнього прем’єра, але, судячи з інформації та опублікованого фото, стає ясно, що мова йде про Миколу Азарова, який очолював український уряд у 2010−2014 роках та втік до росії у лютому 2014 року.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно стало відомо, що українофобські тексти для виступів Азарова на росТВ писали в одній із райадміністрацій Києва.

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