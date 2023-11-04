володимир путін, який згідно з комп'ютерним аналізом використовіє двійників, зустрівся з активом фальшивих громадських діячів Громадської палати. І виступив так, ніби перед ним «палата № 6» найближчого дурдому, пише кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський:

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«Попереду День народної єдності», — заявив російський диктатор. За словами Путіна, «свято це приурочене до подій, які відбулися відносно недавно, якихось 400 з невеликим років тому». «Що таке 400 років? — пустився цей маразматик у міркування. — Це протягом п'яти-шести поколінь. Швидко дуже час летить. П'ять-шість поколінь. Усього-то». Далі він пішов триндіти про те, «як багато за цей час відбулося подій в історії нашої країни», навіть не помічаючи, що вже цим суперечить сам собі, а точніше тій маячні, яку йому написали референти. Але це вже деталі. Головне — його підрахунки.

Які п'ять поколінь за понад 400 років? Та й ніяк не шість. Вісім-дев'ять-десять, загалом рази у два більше він не хоче? Ось я спеціально відкрив генеалогічне древо по бабусиній лінії, де в мене дворяни-однодворці. Там із 1727 року, коли вони дворянство отримали, більше поколінь минуло".

Коли відкриває рота цей неук, який не має уявлення про те, яка середня тривалість у Російській Імперії була навіть у 19 столітті, додає Преображенський, стає страшно.

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«Він же хворий, у маразмі. І головне, явно шукає спосіб так і жити. Треба буде, і в людській крові в прямому, а не переносному сенсі, викупається», — резюмує експерт.

Раніше колишній командир десантно-штурмової бригади з білорусі Валерій Сахащик пояснив, як путін підштовхує Україну до відмови від частини своєї території.

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Нещодавно кремль вперше прокоментував проблеми зі здоров'ям російського президента.

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