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На кладовищах Новосибірська закінчилися вільні місця для російських найманців

20:45 8 листопада 2023
цвинтарі вагнерівців

В період із грудня 2022 року до липня 2023-го на Гусинобродському кладовищі Новосибірська в секторі ПВК «Вагнер», яка зазнала колосальних втрат в Україні, поховали щонайменше 368 осіб. Про це пише видання «Сибирь.Реалии» з посиланням на дані муніципальної системи громадських кладовищ «Ритуал».

В Новосибірську поховані жителі з 27 регіонів росії. Найчастіше трапляються могили колишніх найманців із Красноярського краю і Кузбасу. Новосибірці становлять близько 17% від загального числа загиблих. Відомо, що щонайменше кожен другий повний тезка загиблого раніше мав судимість. Найчастіше поховані в Новосибірську «вагнерівці» гинули в період із січня до березня 2023 року — у цей час тривав штурм Бахмута.

Середній вік загиблих із ПВК становив 38 років. Наймолодшому «вагнерівцю» на момент смерті було 19 років, а найстаршому — 60. Між загибеллю та похоронами найманців у Новосибірську в середньому минало близько півтора місяця.

У Новосибірську «вагнерівців» ховають не тільки на Гусинобродському кладовищі. У травні журналісти нарахували на Заельцовському кладовищі дев'ять могил найманців — вони загинули в період із вересня 2022 року до березня 2023-го.

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Найбільшим у росії похованням «Вагнера» залишається кладовище у станиці Бакинській у Краснодарському краї — понад 820 могил. У Сибіру, крім Новосибірська, «вагнерівців» ховають в Іркутську — у вересні журналісти нарахували там 140 могил.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно «вагнерівцю» з Бурятії довелося через суд доводити, що він не помер на війні в Україні, а живий і здоровий, хоч і поранений.

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Тим часом російська армія почала вербувати жінок для війни в Україні.

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