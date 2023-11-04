Голи Довбика та Циганкова принесли «Жироні» вистраждану перемогу в чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

Футболісти збірної України Артем Довбик та Віктор Циганков, який пропустив через травму зустрічі з Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1), стали героями переможного поєдинку «Жирони» у чемпіонаті Іспанії на полі «Осасуни» — 4:2.

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Довбик вийшов на поле у стартовому складі каталонців і вже на 16-й хвилині віддав гольову передачу на Мартіна. Втім, розвинути успіх гостям не вдалося. Ба більше, «Осасуна» завдяки влучним ударам хорвата Будіміра не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед — 2:1.

Так тривало до 70-ї хвилини, коли у гру вступив Циганков. Поява на полі співвітчизника настільки надихнула Довбика, що спочатку він відзначився сам, а на 80-й хвилині ще й вдало асистував Циганкову. Переможну крапку на 90-й хвилині поставив півзахисник «Жирони» Гарсія — 4:2 (Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Гарсія, 90 — Будімір, 25, 55).

Тепер у Довбика 6 голів та 5 гольових передач у 13 матчах за «Жирону». В свою чергу, Циганкову, щоб 5 разів вразити ворота суперників каталонців і віддати 7 результативних пасів, знадобилося 30 зустрічей.

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Четверта поспіль перемога дозволила «Жироні» з 31 очком одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. «Реал» відстає від команди Мічела на три пункти, «Атлетико» — на шість, а «Барселона» — на сім (щоправда, у всіх переслідувачів команди Циганкова та Довбика — одна гра в запасі).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «дубль» Артема Довбика приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Фото ФК «Жирона»

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