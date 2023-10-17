За даними британської розвідки, російський Чорноморський флот переходить до оборони після потужних ударів. Раніше «ФАКТИ» писали, британська розвідка вважає, що атаки на Чорноморський флот зменшили його боєздатність.

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«Він перемістив багато своїх престижних компонентів — в тому числі кораблі і підводні човни з крилатими ракетами — з Севастополя в оперативні і базові райони далі на схід, зокрема до Новоросійську», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У звіті йдеться про те, що з липня 2022 року Україна перехопила ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши потужний Чорноморський флот рф захищатися від надводних кораблів без екіпажу, безпілотних літальних апаратів і ракетних атак, також проводити спеціальні операції.

Однак Чорноморський флот може продовжувати обстрілювати Україну крилатими ракетами зі сходу. «Ризик подальших військових втрат і серйозні політичні наслідки відкритого нападу російських військово-морських сил на торговельне судноплавство, швидше за все, переважать будь-яку вигоду від спроби запровадити блокаду української торгівлі», — додають у розвідці.

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Раніше повідомлялося, що на думку аналітика з питань безпеки і оборони професора Майкла Кларка західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами.

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