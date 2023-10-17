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Україна

Російський Чорноморський флот переходить до оборони, — розвідка

20:30 18 жовтня 2023
ЧФ РФ

За даними британської розвідки, російський Чорноморський флот переходить до оборони після потужних ударів. Раніше «ФАКТИ» писали, британська розвідка вважає, що атаки на Чорноморський флот зменшили його боєздатність.

«Він перемістив багато своїх престижних компонентів — в тому числі кораблі і підводні човни з крилатими ракетами — з Севастополя в оперативні і базові райони далі на схід, зокрема до Новоросійську», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У звіті йдеться про те, що з липня 2022 року Україна перехопила ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши потужний Чорноморський флот рф захищатися від надводних кораблів без екіпажу, безпілотних літальних апаратів і ракетних атак, також проводити спеціальні операції.

Однак Чорноморський флот може продовжувати обстрілювати Україну крилатими ракетами зі сходу. «Ризик подальших військових втрат і серйозні політичні наслідки відкритого нападу російських військово-морських сил на торговельне судноплавство, швидше за все, переважать будь-яку вигоду від спроби запровадити блокаду української торгівлі», — додають у розвідці.

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Раніше повідомлялося, що на думку аналітика з питань безпеки і оборони професора Майкла Кларка західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами.

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