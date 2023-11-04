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Події

Вибухи у Дніпрі: в ОВА підтвердили влучання

19:00 4 листопада 2023
Пожежа після ворожого удару

Увечері в суботу, 4 листопада, в Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Наразі причина вибухів невідома, але в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

В Повітряних силах України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у східних областях.

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Глава Дніпропетровської області Сергій Лисак після повідомлень про вибухи закликав дотримуватися інформаційної тиші.

Близько 17:40 у Дніпрі пролунали повторні вибухи.

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За словами Лисака, було влучання.

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Нагадаємо, днями російські окупанти вкотре атакували територію України з повітря. Так, ввечері 2 листопада вибухи лунали у Харкові й Кропивницькому. А в ніч на 3 листопада ворог вдарив по Харкову близько 10 дронами типу «Шахед».

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