Під час розрахунку пенсії за вислугу років «втратили» рік військової служби: у ПФУ роз'яснили, куди звертатися у цій ситуації

В Пенсійному фонді України розповіли, куди потрібно звертатися колишнім військовим, яким при обчисленні календарної вислуги років з якоїсь причини не врахували певний період служби.

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«Підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), у тому числі документів про тривалість вислуги років, здійснюють уповноважені органи міністерств і відомств, в яких особи проходили службу», — зазначили в ПФУ, відповідаючи на запитання колишнього військового, у якого «загубили» рік служби.

У фонді зазначили, що з відповідними запитаннями щодо обчислення строків вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Раніше у ПФУ розповідали, в яких випадках особа, яка була призвана на військову службу, може розраховувати на зарахування стажу для призначення пенсії на пільгових умовах.

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Фото Pixabay

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