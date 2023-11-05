Гучний процес: король криптовалют визнаний винним у шахрайстві у США

Суд у Нью-Йорку визнав винним у шахрайстві, обмані клієнтів та відмиванні грошей Сема Бенкмана-Фріда, який нещодавно керував криптовалютною біржею FTX — однією з найбільших у світі. 31-річний фінансист, якого у 2021 році було вперше внесено до рейтингу Forbes найбагатших американців (причому він встановив рекорд, ставши найбагатшим дебютантом списку за всю історію), отримав неофіційний титул криптокороля і був добре відомий на Заході. Сем дружив з багатьма знаменитостями і часто з'являвся у соцмережах та ЗМІ.

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Тепер йому загрожує кілька десятків років ув'язнення. За сукупністю всіх злочинів, у скоєнні яких Бенкмана-Фріда визнано винним, максимальний термін становить 110 років! Навряд чи суддя призначить таке покарання, але те, що повалений криптокороль сяде за ґрати надовго, ніхто не сумнівається.

Вирок мають оголосити 28 березня 2024 року.

Прокурор Даміан Вільямс, який представляв звинувачення в цьому гучному процесі, що тривав близько місяця, висловив задоволення вердиктом.

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«Сем Бенкман-Фрід зробив одне з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки. Він створив багатомільярдну незаконну схему, покликану зробити його королем криптовалют. Але хоча індустрія криптовалют нова, сам цей вид корупції старий і відомий. Ця справа завжди була справою про брехню, шахрайство та злодійство, щодо яких у нас немає терпимості», — заявив прокурор.

На оголошенні вердикту були присутні батьки Сема. Професор Стенфордської школи права Джозеф Бенкман та професорка університету Барбара Фрід не приховували своїх емоцій. До кінця засідання Джозеф сидів, обхопивши голову руками.

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Стрімке падіння криптокороля розпочалося минулого року. Бенкмана-Фріда заарештували відразу після того, як біржа FTX збанкрутувала. На той момент вона була другою за величиною та значущістю криптобіржою у світі.

Присяжні погодилися з прокурором у тому, що обвинувачений брехав інвесторам і крав у них мільярди доларів. Його шахрайська діяльність і спричинила банкрутство FTX. Слідство довело, що Бенкман-Фрід переказував депозити клієнтів FTX на рахунки своєї криптовалютної хедж-фірми Alameda Research.

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При цьому публічно він неодноразово заявляв, що гроші користувачів FTX захищені та надійно зберігаються. Насправді Сем регулярно використовував чужі кошти для потреб компанії Alameda Research, а також для фінансування власного розкішного способу життя.

Він витрачав сотні мільйонів доларів на політичні пожертвування та підтримку знаменитостей. Купив за 200 мільйонів доларів нерухомість на Багамах для себе особисто. Його піраміда рухнула в 2022 році, коли впав ринок криптовалют і Alameda не змогла погасити кредити на суму 8 мільярдів доларів.

Загалом Бенкман-Фрід вкрав у криптоінвесторів близько 10 мільярдів доларів за період з 2019 по листопад 2022 року.

«Він узяв чужі гроші. Він знав, що це неправильно. Він все одно зробив це, тому що думав, що він розумніший і кращий і що зможе знайти вихід із цієї ситуації», — заявив помічник генпрокурора США Ніколас Роос.

Бенкман-Фрід не визнав себе винним за жодним з пунктів звинувачення. Він продовжує стверджувати, що припустився помилок, але в нього ніколи не було злого наміру. Адвокати криптокороля мають намір подати апеляцію.

Тим часом завершився суд над Дональдом Трампом, якого звинувачували у махінаціях із фінансовими документами та отриманні незаконного прибутку. Експрезидента США було визнано шахраєм.

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