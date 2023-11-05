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«Потрібні чесні відповіді»: Зеленський відреагував на загибель бійців 128-ї бригади

18:51 5 листопада 2023
Володимир Зеленський

Президент України Володиир Зеленський прокоментував російський удар по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області. Про це йдеться у його заяві в Telegram.

«Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування. Головне — встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій — у зоні дострілу та аеророзвідки ворога — знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними», — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», місяць тому ворожий «Іскандер» вбив близько 60 людей у селі Гроза, що на Харківщині. Ворожі інформатори навели ракету на кафе, де люди справляли поминки після перепоховання військового.

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