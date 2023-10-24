Прийшла повістка: що робити студенту, у якого є відстрочка

Під час загальної мобілізації, яка в Україні продовжена до 15 листопада, студенти мають право на відстрочку від призову.

Про це нагадав адвокат Ростислав Кравець, пишуть «Факти». За словами юриста, таке право є у:

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здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;

студентів фахової передвищої та вищої освіти;

асистентів-стажерів;

аспірантів та докторантів.

Важливою умовою є те, що студенти мають навчатися на денній або дуальній формі. Тобто студента, який навчається заочно, можуть мобілізувати.

Крім того, студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

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Водночас український студент може добровільно мобілізуватися на службу.

Важливо пам'ятати, що відстрочка діє лише на період навчання студента у закладі освіти. Відповідно, відстрочка втрачає силу:

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після закінчення коледжу та перед вступом до університету;

після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;

після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і перед вступом на докторантуру.

Тобто мобілізація стосується осіб, які тимчасово не числяться студентами (після закінчення бакалаврату і перед вступом на магістратуру). Такі особи не отримують відстрочку від мобілізації, адже офіційно у цей час не здобувають освіту. Особи, які отримали повістки у період «тимчасового ненавчання», можуть бути мобілізовані згідно із законами України.

Якщо студент отримав повістку, адвокат радить одразу повідомити Центр комплектування та соціальної підтримки про своє право на відстрочку.

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«Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі», — пояснює Кравець та додає, що у разі, коли військком не хоче приймати таку заяву, її потрібно надіслати разом із необхідними документами офіційним листом з описом на адресу ТЦК.

«У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права», — радить адвокат.

Раніше Ростислав Кравець радив військовозобов`язаним, у яких є підстави не бути мобілізованими, уважно читати документи з ТЦК перед їхнім підписанням. Адже бували випадки, коли людина, яка не підлягає мобілізації у військо, давала на це згоду, навіть не здогадуючись про це.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними Силами ЗСУ

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