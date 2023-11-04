Партнер Mercy Corps відкрив реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу: як оформити виплати

Міжнародна організація Mercy Corps, яка добре відома в Україні, оголосила про початок реєстрації через свого партнера асоціацію ромських жінок «Голос Ромні» багатоцільової грошової допомоги.

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Стати учасниками програми зможуть не тільки українці ромської національності, а також ВПО та місцеві жителі певних категорій уразливості, які проживають в Ужгороді, Кривому Розі, Запоріжжі та Мерефі.

Про це йдеться в повідомленні у соціальній мережі.



Щоб отримати допомогу, домогосподарства повинні відповідати соціально-економічному критерію та одному чи декільком критеріям уразливості.

Якщо ви отримували допомогу від міжнародних організацій раніше, то до нової реєстрації має пройти: 5 місяців після отримання допомоги, яка надходила з розрахунку на 3 місяці одним платежем, 2 місяці після отримання допомоги, якщо вона надходила трьома щомісячними платежами.

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Пріоритетні групи:

- люди 60+,

- люди з інвалідністю,

- роми, ЛГБТІК+ та ін.,

- люди з тяжкими хронічними захворюваннями.

За соціально-економічними критеріями пріоритет надаватиметься домогосподарствам, які (розміщені в порядку пріоритетності):

- переміщені протягом останніх 30 днів із районів, розташованих за 30 км від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій

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- проживають у районах активних бойових дій

- мешкають на звільнених територіях, що знаходилися під тимчасовою окупацією

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- перебувають у стані переміщення понад 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 кілометрів від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих та звільнених територій, що знаходилися під тимчасовою окупацією

Взяти участь у програмі багатоцільової грошової допомоги можна, зателефонував на гарячу лінію «Голос Ромні»:

- Запоріжжя +38 (068) 557 10 21

- Кривий Ріг +38 (095) 382 69 98

- Ужгород +38 (068) 814 27 88

- Мерефа +38 (050) 105 25 41

Графік роботи: з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 17:00 (технічна перерва з 13:00 до 14:00).

Під час розмови оператор задасть вам питання про вашу поточну ситуацію, чи були ви переміщені і коли, якщо так; чи знаходитесь ви в прифронтових районах і чи отримували ви раніше таку допомогу від інших організацій.

Якщо ви відповідаєте критеріям для участі у програмі, вам призначать дату та час для особистої реєстрації та повідомлять, які документи необхідно взяти.

У вказаний час ви повинні прийти в офіс «Голос Ромні» та пройти реєстрацію. Вам нададуть контакти для зворотного зв’язку, щоб ви могли залишити відгук.

Після цього організація Mercy Corps обробляє надані вами дані для вирішення багатоцільової грошової допомоги. Цей процес може тривати 3−6 тижнів.

Через SMS-повідомлення організація інформує всіх зареєстрованих учасників про рішення щодо надання допомоги.

Гроші перераховуються на банківський рахунок, який ви вказали під час реєстрації.

Раніше мі розповідали, як українкам стати учасником програми «Мама Моя» та отримати цільову фінансову допомогу від благодійного фонду.

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