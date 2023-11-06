Сподівався на «евакуацію» в рф: на Вінничині викрили ворожого коригувальника

На Вінничині, яка страждає від ударів російських «Шахедів», Служба безпеки викрила агента фсб, який займався підготовкою серії нових повітряних атак на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури регіону. Зокрема він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової, повідомили у прес-центрі СБУ.

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Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Одержані розвіддані він мав передати своєму «куратору» з фсб через анонімну поштову скриньку. «Звіт» передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями.

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів на його банківську картку. Крім того, зловмисник сподівався на те, що фсб «евакуює» його на територію рф.

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Втім, співробітники СБУ завадили реалізації планів агресора і затримали його поплічника на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.

Візит силовиків до оселі фігуранта

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За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. У «поле зору» фсб він потрапив традиційно — через поширення на сторінці в «Однокласниках» своїх прокремлівських поглядів.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Нагадаємо, напередодні суд виніс вирок у справі агента ФСБ, який наводив російські ракети на Нікополь.

Фото СБУ

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