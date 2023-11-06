Зеленський подав до Ради проекти законів про воєнний стан та мобілізацію: на який термін їх продовжать

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проекти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

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Про це йдеться в проектах, зареєстрованих за № 10211 та № 10212.

Ними пропонується затвердити укази президента про продовження з 5:30 16 листопада 2023 року термін дії воєнного стану в Україні на 90 діб та продовження загальної мобілізації з 16 листопада на 90 діб.

Зазначимо, що Верховна Рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього терміни постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на три місяці.

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Нагадаємо, що під дії воєнного стану в країні можуть діяти такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

При цьому обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.

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Нагадаємо, що під час воєнного стану не можуть мобілізувати:

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС.

Також «ФАКТИ» писали, кого під час воєнного стану можуть мобілізують лише за власним бажанням і добровільною згодою.

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