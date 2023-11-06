Загинув під час вуличних боїв у Маріуполі: у Запоріжжі попрощались із моряком, тіло якого повернули лише через рік

У Запоріжжі провели в останню путь моряка-прикордонника Олександра Сорочкіна на псевдо «Кайзер». Він загинув у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі. Йому було 28 років. Сашко народився в Бердянську. У дитинстві був непосидючим, мастаком на вигадки та головним автором усіляких пригод. Особливо від хлопчачих пустощів «потерпали» кіт та собака. Але бешкетував Сашко по-доброму, тож жодна тварина не постраждала, повідомляє в некролозі морська охорона Держприкордонслужби України.

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Змалку майбутній воїн захоплювався комп’ютерами. І коли на день народження батьки подарували сину омріяний пристрій, його радості не було меж. Тепер він міг досконально вивчати програми, бо прагнув зробити захоплення справою життя.

З початком російської війни проти України, Олександр вирішив, що разом з іншими воїнами має стати на захист країни. У 2015 році був призваний на строкову службу до лав Національної гвардії. Після демобілізації зі строкової служби, деякий час працював у приватній охоронній компанії. Проте усвідомлював, що найбільш корисним буде саме у війську.

У 2021 році Олександр долучився до морських прикордонників й проходив службу у Маріупольському загоні Морської охорони. Обійняв посаду у відділенні зв’язку та інформаційних систем, де залюбки на практиці застосував свої знання та досвід комп’ютерного гуру. Запевняв маму, що нарешті себе знайшов, що йому дуже подобається його справа.

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Побратими згадують Олександра, як надзвичайно порядну й дуже розумну людину.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр у складі Маріупольського загону Морської охорони захищав місто від ворога. Був сміливим та рішучим. Одним з перших пішов на позиції. Друзі, які були в боях поруч, говорять, що Сашко одразу адаптувався до обставин, опанував себе та мотивував інших. А це вкрай важливо в бойових умовах. Згадують, як він знайшов генератор, щоб заряджати радіостанції та забезпечувати постійний зв'язок між позиціями. 14 квітня 2022 року, в ході вуличних боїв, Олександр отримав поранення, несумісні з життям.

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Захисника поховали з усіма військовими почестями на Алеї слави. Командир загону передав державний прапор та кашкет мамі полеглого прикордонника. Мамі, на якій тримається вся родина.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з волонтеркою Іриною Солошенко: «Кожний день гине або отримує поранення хтось з моїх знайомих».

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