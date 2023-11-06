Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

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Після 13-ї години протестувальники заблокували рух вантажного транспорту в напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчова», «Рава-Руська-Гребене».

«Після 13:00 години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску „Ягодин-Дорогуськ“, „Краківець-Корчова“, „Рава-Руська-Гребенне“. Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд», — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажівки з гуманітарною та військовою допомогою та тих, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

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Окрім того, організатори акцій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Посол України в Польщі Василь Зварич вже назвав рішення польських перевізників заблокувати дорогу поблизу трьох пунктів пропуску ударом у спину. Він закликав припинити блокаду.

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Нагадаємо, навесні цього року в Польщі запроваджували торгівельні обмеження на певні позиції агропродукції з України.

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