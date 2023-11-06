Хотіли силоміць забрати з лікарні до військкомату: що відомо про скандал в обласному ТЦК у Хмельницькому

Ще один військкомат потрапив у гучний скандал. Причиною стали неправомірні дії співробітників Хмельницького ТЦК та СП.

Річ у тому, що в неділю, 5 листопада, у Facebook з'явилося відео, опубліковане адвокатом Віктором Бабчинським. У дописі йдеться про те, що працівники ТЦК хотіли силою забрати з Віньковецької лікарні чоловіка, який умовляв людей у формі, щоб ті дали йому можливість до кінця пройти ВЛК через скарги на здоров'я.

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Поліцейські були поряд і ніяк не реагували на ситуацію.

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Пізніше того ж дня, коли ролик у мережі набув широкого розголосу, Бабчинський уточнив, що новопризначений військком «забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, тому що, на думку військкома, у Віньковецькій лікарні надто довго та надто ретельно оглядають призовників на ВЛК».

«Тому троє перевертнів-ТЦКашників викрадають людей серед вулиць та з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), або взагалі не оглядаючи призовників», — написав адвокат.

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Сьогодні, 6 листопада, з'явилася реакція і Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — там не знайшли нічого протиправного у діях своїх працівників.

Про це йдеться у повідомленні Хмельницького обласного ТЦК в Facebook.

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Як пояснили у службі зі зв'язків із громадськістю військкома, на ролику, що поширюється в інтернеті про можливі протиправні дії з боку військовослужбовців РТЦК та СП, видно лише частину події, тому «що саме сталося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців глядачам не зрозуміло.

І взагалі, з боку військовослужбовців ТЦК та СП «не було вчинено жодних протиправних дій щодо даної особи», маючи на увазі чоловіка у лікарні на ролику.

Крім того, в ТЦК вважають, що «ворог працює в інформаційному просторі і такого роду відео, вкиди інформаційного характеру дискредитують військовослужбовців ТЦК та СП».

«Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій! « — вказується в публікації.

Також в обласному військкоматі нагадали про обов'язок громадян самостійно прибувати до ТЦК СП для оновлення своїх облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, яка встановлює рівень придатності до проходження військової служби.

Раніше ми писали про скандал зі співробітниками військкомату на Тернопільщині.

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