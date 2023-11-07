До 50 тисяч гривень допомоги від держави: українцям нагадали, хто має право на додаткові виплати під час війни та як їх отримати
Через портал «Дія», де заяви на отримання грошової допомоги можуть подавати переселенці, є можливість отримати виплати й сім’ям з дітьми. Також цією можливістю можуть скористуватися громадяни з тимчасово окупованих територій за умови наявності у них інтернету.
Як пояснюють на ресурсі zayava.info, розмір допомоги залежить від випадку:
- при усиновленні — одноразова грошова допомога 50 000 грн, яка надається у три етапи;
- при догляді за хворими дітьми — 4 544 грн або 5 666 грн протягом 6 місяців;
- дітям з інвалідністю призначаються виплати в розмірі 70 відсотків від прожиткового мінімуму;
- матерям-одинакам або батькам-одинакам — по 2 684 грн протягом 6 місяців.
Скористатися цією послугою можуть:
- батько або матір, які усиновили дитину-сироту або дітей, що були позбавлені піклування батьків;
- людина, яка доглядає за дитиною з тяжкими захворюваннями;
- люди, що мають інвалідність з дитинства та діти з цим статусом;
- одинокі матір або батько (не є у шлюбі).
В усіх випадках оформити допомогу має право особа з українським громадянством, яка проживає на території держави.
Такі види фінансової допомоги можна оформити онлайн в «Дії» за посиланнями:
- для усиновителів;
- для тих, хто доглядає за хворими дітьми;
- дітям з інвалідністю;
- батькам-одинакам.
Термін розгляду заяви — 10 днів.
Раніше повідомлялося, що в Україні збільшили суму допомоги з безробіття, а переселенцям щомісяця виплачуватимуть по 500 грн на ліки
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