До 50 тисяч гривень допомоги від держави: українцям нагадали, хто має право на додаткові виплати під час війни та як їх отримати

Через портал «Дія», де заяви на отримання грошової допомоги можуть подавати переселенці, є можливість отримати виплати й сім’ям з дітьми. Також цією можливістю можуть скористуватися громадяни з тимчасово окупованих територій за умови наявності у них інтернету.

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Як пояснюють на ресурсі zayava.info, розмір допомоги залежить від випадку:

при усиновленні — одноразова грошова допомога 50 000 грн, яка надається у три етапи;

при догляді за хворими дітьми — 4 544 грн або 5 666 грн протягом 6 місяців;

дітям з інвалідністю призначаються виплати в розмірі 70 відсотків від прожиткового мінімуму;

матерям-одинакам або батькам-одинакам — по 2 684 грн протягом 6 місяців.

Скористатися цією послугою можуть:

батько або матір, які усиновили дитину-сироту або дітей, що були позбавлені піклування батьків;

людина, яка доглядає за дитиною з тяжкими захворюваннями;

люди, що мають інвалідність з дитинства та діти з цим статусом;

одинокі матір або батько (не є у шлюбі).

В усіх випадках оформити допомогу має право особа з українським громадянством, яка проживає на території держави.

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Такі види фінансової допомоги можна оформити онлайн в «Дії» за посиланнями:

Термін розгляду заяви — 10 днів.

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Раніше повідомлялося, що в Україні збільшили суму допомоги з безробіття, а переселенцям щомісяця виплачуватимуть по 500 грн на ліки

Фото Pixabay

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