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В Україні збільшили суму допомоги з безробіття, а переселенцям щомісяця виплачуватимуть по 500 грн на ліки

17:15 5 листопада 2023
Виплати

В Україні, де через війну значно зросло безробіття, збільшили розмір допомоги по безробіттю. Про це йдеться у повідомленні ГО «ВПО України».

Так, суму 1 500 гривень отримають:

- Молоді люди, які закінчили або припинили навчання у закладах освіти
- Ті, що звільнилися зі строкової військової або альтернативної служби
- Одинокі матері (батьки), які доглядають за дитиною з інвалідністю
- Батьки-одинаки, батьки-вихователі ДБСТ
- Усиновителі, опікуни, піклувальники дитини з інвалідністю підгрупи А
- Застраховані громадяни, які мали страховий стаж менш ніж сім місяців
- Застраховані громадяни, які були звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору.

Суму 2 500 гривень отримають:

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- ВПО, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного.
- ВПО, які перебувають на ТОТ або в зоні бойових дій та не мають необхідних документів, але дані про них є у держреєстрах.

Допомога по безробіттю надається не більше 90 днів, а для ВПО складає не більше 120 календарних днів.

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Також в ГО «ВПО України» повідомили, що переселенцям будуть виплачувати 500 грн на ліки. Їх можна використати під час покупок в аптеці.

Як отримати допомогу?

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- Завантажити застосунок Liki24
- Зареєструватися
- Обрати програму компенсації

Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків, але максимальна сума компенсації 500 грн. Термін дії сертифіката на 500 гривень три дні. При замовленні на 1000 грн і більше ліки доставлять безкоштовно!

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні змінили правила реєстрації та обліку безробітних, а також змінили правила оформлення виплат переселенцям.

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