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Гроші

В Україні змінились правила оформлення виплат переселенцям: про що саме йдеться

15:35 2 листопада 2023
гроші

З 1 листопада набули чинності окремі положення постанови Кабміну № 789, якими змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам.

Документ оприлюднено на сайті Верховної ради.

Зміни стосуються внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави, пише «Юридичний телеграм».

Для оформлення виплат ВПО відсьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

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Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

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Нагадаємо, переселенцям, які проживають в Івано-Франківській області, з 2 до 10 листопада можна зареєструватись на отримання допомоги від Товариства Червоного Хреста України.

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