Переселенці, які перейшли на повне державне забезпечення, мають право на виплату допомоги на проживання, — Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції пояснили, чи мають право на виплати на проживання переселенці, які знаходяться на повному утриманні держави.

В міністерстві зазначили, що наразі у 154 інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців, значна частина яких — ВПО.

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«Наразі право на виплати мають особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні. Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання», — йдеться у повідомленні.

Якщо таким людям відмовляють у призначенні виплат, потрібно звертатися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15−48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813−62−39.

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Нагадаємо, що цієї осені в Україні змінились правила оформлення виплат переселенцям, які вперше звертаються по допомогу. Зокрема, заявку на отримання допомоги родині ВПО може подавати одна особа, а не всі члени сім`ї окремо, як це було раніше.

Фото Pixabay

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